C’est un document précieux que nous confie un contributeur de Salles-cinema.com : des photos prises en 1979 durant l’avant-première de « Don Giovanni » projeté au cinéma Gaumont Tivoli de Lyon.

La capitale des Gaules possède à cette période deux complexes cinématographiques: le Gaumont Royal (une salle de près de 600 fauteuils) et le Gaumont Tivoli (quatre salles). Ces beaux cinémas vont être malheureusement fermés en 1985 et 1986, ce qui fait qu’encore aujourd’hui, l’enseigne Gaumont n’est plus présente à Lyon.

Le Gaumont Tivoli accueille en 1979 l’équipe du film de Joseph Losey pour une projection en avant-première. « Don Giovanni » est l’adaptation, tournée en décor naturel, de l’opéra de Mozart et da Ponte.

Le cinéaste américain, qui a remporté la Palme d’Or du festival de Cannes en 1971 pour « Le Messager » , complète sa prestigieuse filmographie avec « Don Giovanni » produit par la Gaumont, alors incarnée par son pétillant directeur général Daniel Toscan du Plantier, grand mélomane devant l’éternel. Nicolas Seydoux, président directeur général de la Gaumont dès 1975 a rénové la prestigieuse maison née en 1895, la même année que le cinématographe.

Mais revenons sur cette soirée, immortalisée par de rares photos. Daniel Toscan du Plantier et Joseph Losey nous ont quitté, le Tivoli a baissé son rideau mais reste « Don Giovanni » , une oeuvre devenue aujourd’hui un classique du film d’opéra.

Ci-dessus: Daniel Toscan du Plantier, Joseph Losey et Nicolas Seydoux au Gaumont Tivoli.

Ci-dessus: Joseph Losey et Nicolas Seydoux dans le hall du Gaumont Tivoli. On aperçoit les affiches de « Don Giovanni ».