Sous la houlette de Jean-Michel Frodon, éminent journaliste et historien du cinéma, l’ouvrage « Cinémas de Paris » est attendu comme une nouvelle référence après, entre autres, l’excellent « Les Cinémas de Paris 1945-1995 » co-écrit par Virginie Champion, Bertrand Lemoine et Claude Terreaux (1995). Ce nouvel ouvrage, même s’il n’est malheureusement pas la nouvelle « Bible » des amoureux des salles de cinéma, ne manque pas d’intérêt.

Edité par CNRS Editions, « Cinémas de Paris » est un ouvrage collectif qui – c’est peut-être un de ses défauts – manque parfois d’unité et de style. Outre les passionnants articles et analyses de Jean-Michel Frodon sur les habitudes cinématographiques des parisiens, les autres auteurs n’apportent que peu d’éléments nouveaux. Il y a certes un inventaire choisi et éclectique de certaines salles emblématiques (nous regrettons l’absence du cinéma Saint-Lambert) ainsi que quelques articles non dénués d’intérêts, cela confine parfois à l’anecdotique.

Les photos qui illustrent l’ouvrage sont souvent très approximatives: c’est une des déceptions de « Cinémas de Paris » car il y a tant de matière à exploiter sur les lieux emblématiques du 7ème Art que sont les cinémas de Paris! Pour les amateurs d’anciennes photos de salles de cinéma, patientons donc avant le lancement de « Paris Cinés – Visions » de Jean-François Chaput à paraître chez H.P. Mathese éditions.

Le lecteur de cet article va nous trouver tatillon, mais lorsqu’en page 174 de « Cinémas de Paris » l’auteur affirme que le cinéma Helder est l’actuel UGC Opéra, il y a un hic… Le premier est devenu un fast-food et le second est installé à quelques mètres en remontant le boulevard des Italiens.

Sous la direction de Jean-Michel Frodon et Dina Iordanova

Cinémas de Paris.

CNRS Editions

A acheter chez votre libraire ou au éditions CNRS.