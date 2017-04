Cinéma Gaîté-Palace à Paris

Adresse: 6 rue de la Gaîté à Paris (14ème arrondissement)

Nombre de salles: 1

Cette salle mono-écran, ouverte au début du siècle dernier, existe toujours mais n’est plus destinée aux projections cinématographiques. Le Gaîté-Palace est aujourd’hui le Théâtre Rive-Gauche, une de nombreuses salles de spectacles qui animent la rue de la Gaîté.

Aucune salle de cinéma n’a survécu dans cette artère qui attire portant les parisiens en mal de spectacles. On se rappelle les Milles Colonnes, devenu le Cinévog-Montparnasse (20 rue de la Gaîté) et le Paramount-Gaîté au 35 de la même rue, une salle de 700 fauteuils du circuit Parafrance des frères Siritzky. Cette dernière devint dans les années 1980 un complexe de trois salles de 250, 150 et 100 fauteuils sous l’enseigne Espace Gaîté.

Quant au Gaîté-Palace, il possédait 600 fauteuils dans les années 1970, ramenés à 486 la décennie suivant. Fermé en 1987, le cinéma affichait une programmation de films de genre puis, à la fin de son exploitation, de films à caractère pornographique.

Photo: collection particulière.