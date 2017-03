Gaumont Richelieu à Paris

Adresse: 27, boulevard Poissonnière à Paris (2ème arrondissement)

Nombre de salles: 1

Fermeture définitive en 1987

Nous avions évoqué ce beau cinéma des grands boulevards parisiens lors d’un précédent article, alors que la salle s’appelait encore Le Parisiana. Nous portons aujourd’hui à votre connaissance des documents exceptionnels transmis par un contributeur de notre site. On y découvre la salle nouvellement rachetée par la Gaumont en cours de restauration et dans ses premiers jours d’exploitation.

Ouvert en 1910, Le Parisiana » le roi des cinémas » est repris par la Gaumont en 1957 qui créée une luxueuse salle de cinéma confiée à l’architecte Georges Peynet: Le Richelieu.

1600 fauteuils répartis dans l’orchestre et le balcon, un large écran de 20 mètres, des fauteuils en velours rouge, des tentures et des éléments de décoration alors emprunt de style et de modernité contemporaine font du Richelieu une salle de première exclusivité. En mai 1957, Gaumont inaugure sa salle avec la grande première de la projection du « Tour du monde en 80 jours » en présence du producteur du film Michael Todd et de son épouse Elizabeth Taylor.

Plus tard, le Richelieu verra sa salle unique avec balcon de nouveau transformée afin que le cinéma des grands boulevards devienne un multisalles d’une capacité de cinq salles.

Mais face à la baisse de la fréquentation, Gaumont ferme Le Richelieu en 1987 dans l’indifférence générale. Aujourd’hui détruit, une vulgaire grande surface de jouets et de loisirs occupe l’emplacement de ce qui était une des plus belles salles de la capitale.

Ci-dessus: Le Gaumont Richelieu en cours de rénovation (1956).

Ci-dessus: vue du balcon et de l’orchestre de la salle rénovée du Gaumont Richelieu (1957).

Ci-dessus: vue prise du balcon.

Ci-dessus: vue depuis l’orchestre.

Ci-dessus: repas de fin de chantier: au centre M. Lefevre, directeur du Richelieu pour Gaumont. A sa gauche M. Raymond Gillot, directeur des travaux.

Remerciements: M. Raymond Gillot – photos: collection particulière.