Adresse: place de Catalogne à Perpignan (Pyrénées-Orientales)

Nombre de salles: 1

Inauguration: 1925

Le Nouveau Théâtre est l’oeuvre d’un homme bien connu de l’exploitation perpignanaise: Joan Font. Cet entrepreneur catalan, arrivé en France en 1911, devient un exploitant majeur de l’agglomération en ouvrant avec sa famille plusieurs salles de cinéma à Perpignan: Le Cinémonde, le Caméra et le Français.

La famille Font est aussi à l’initiative du cinéma Le Rex de Marseille. En situation de quasi-monopole à Perpignan, la famille Font a exploité, durant de nombreuses années, les cinémas Le Paris (17 quai Vauban – 1300 fauteuils), Le Perpignan (17 quai Vauban – 380 fauteuils), Le Rive-Gauche, Le Centre-Ville ainsi que le mythique cinéma Le Castillet.

Le cinéma Le Nouveau Théâtre a été inauguré par Joan Font et son fils Louis Font en octobre 1925. Cette belle salle avec balcon et corbeilles possède alors 1300 fauteuils et se consacre au cinématographe dès l’arrivée du parlant.

Mais les années 1980 auront la peau des cinémas de quartier, le Nouveau Théâtre (1050 fauteuils à la fin des années 1970) ne survit pas et baisse son rideau en 1983.

Photos: collection privée.