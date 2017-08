Cinéma Publicis Saint-Germain à Paris

Adresse: 149 boulevard Saint-Germain à Paris (6ème arrondissement)

Nombre de salles: 1

Fermeture définitive en 1996

En 1965, quelques années après l’ouverture du révolutionnaire Drugstore des Champs-Elysées, Marcel Bleunstein-Blanchet inaugure le Drugstore Saint-Germain à l’angle de la rue de Rennes et du boulevard Saint-Germain. Son idée, importée des Etats-Unis, est de proposer à une clientèle urbaine un espace de restauration, une pharmacie, un tabac et une librairie en un seul et unique lieu ouvert dix-huit heures sur vingt-quatre.

S’adjoindront aux Drugstores des salles de cinéma: le Publicis Champs-Elysées, le Publicis Matignon, le Publicis Orly et le Publicis Saint-Germain. Ce dernier est inauguré en 1965 et, comme pour les salles Publicis des Champs-Elysées, c’est l’architecte des cinémas Georges Peynet qui imagine « une salle s’inspirant du passage Véro-Dodat » dans le 1er arrondissement de Paris, à savoir le style 1900.

C’est indéniablement une salle luxueuse qu’on souhaité « MBM » et Georges Peynet: la salle à orchestre gradinée possède 320 fauteuils en merisier et coussin de cuir, l’éclairage d’effectue grâce à des luminaires en boule opaline, des boiseries et du cuir habillent les murs de la salle et l’écran possède une superficie de 8 x 4 mètres.

L’exploitation du cinéma est confiée aux frères Jo et Samy Siritzky puis à la Gaumont lorsque la faillite de Parafrance est prononcée. Malgré une situation stratégique, le Drugstore Saint-Germain et sa salle de cinéma ferment définitivement leurs portes en 1996, quelques trente années après leur ouverture.

Ci-dessus: le hall du cinéma avec le motif décoratif Napoléon III « le nègre à la torchère ».

Ci-dessus: l’un des deux projecteurs Philips DP 70 pour films 70mm.

Ci-dessus: la salle du Publicis Saint-Germain et ses panneaux muraux et fauteuils en cuir.

Ci-dessus: la façade du cinéma Publicis Saint-Germain à son ouverture en 1965.

Ci-dessus: la caisse du cinéma Publicis Saint-Germain avec à sa droite « le tableau synoptique d’occupation des places ».

Photos: remerciement M. Didier Noisy – La cinématographie française.