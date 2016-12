Cinéma Nova à Bruxelles

Adresse: 3 rue Arenberg à Bruxelles

Nombre de salles: 1

Derrière sa façade de bric et de broc, le Nova est plus qu’un cinéma: c’est un salle qui, depuis 1997, a su réinventer l’idée de la sortie au cinéma. On y vient certes pour la programmation recherchée mais aussi et surtout pour l’esprit qui règne ici. Les animateurs et les programmateurs de cette salle associative et leur fidèle public ont fait du Nova une institution cinématographique à Bruxelles.

La salle de 200 fauteuils rouges répartis dans l’orchestre et le balcon offre aux spectateurs ses murs nus où pour unique décoration, le béton brut apparaît. Avant de devenir la salle dédiée au cinéma d’auteur et expérimental, le Nova a tour à tour fait office, depuis la fin du 19ème siècle, de cabaret, de salle de théâtre et enfin de salle consacrée au cinématographe.

La salle portait le nom de Studio Arenberg et fut un temps gérée par le distributeur Cinélibre, à l’époque également à la tête du cinéma Arenberg (aujourd’hui cinéma Galeries).

L’autre particularité du Nova, c’est qu’il possède un foyer, vestige de l’ancien théâtre, où l’on peut aisément déguster une collation autour du bar qui fait également table d’hôtes.

Capacité du cinéma Nova de Bruxelles:

Salle de 200 fauteuils (150 à l’orchestre, 50 au balcon)

écran de 4,5 x 8,5 mètres

Ci-dessus: la façade bricolée mais tellement épatante du cinéma Nova de Bruxelles.