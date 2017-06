Après son incursion en France avec « Le Secret de la chambre noire » , le cinéaste japonais revient dans sa terre natale avec « Creepy ». Dans ce nouvel opus, Kiyoshi Kurosawa narre une passionnante enquête sur la piste d’un tueur en série, comme il l’avait fait avec le génial diptyque « Shokuzai« .

« Creepy » démarre par la nouvelle vie paisible que s’offrent Takakura et sa femme Yasuko, loin de la capitale japonaise dans laquelle ils ont vécu. L’ancien détective est devenu professeur de criminologie mais lorsqu’un ancien collègue lui demande de s’investir dans un meurtre non élucidé, il y replonge sans hésitation. Au même moment, son étrange voisin Nishino intrigue le jeune couple par son comportement des plus bizarres.

Les adeptes de Kiyoshi Kurosawa se délecteront de ce thriller glauque qui, chose inédite, propose un tueur qui fait commettre ses crimes à des proies sous influence. Déjà aperçu dans « Shokuzai » Teruyuki Kagawa (l’interprète de Nishino) offre une prestation remarquable de psychopathe infantile et effrayant.