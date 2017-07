Quelle est cette chose étrange nichée dans une cabane au milieu de la forêt et qui attire irrésistiblement les femmes et les hommes en quête de plaisirs inavoués? Plaisirs charnels, sexuels, refoulés qui transcendent l’expérience humaine. Plaisirs dangereux aussi.

Une jeune femme, Veronica (Simone Bucio), s’aventure dans cette région sauvage et propose à Fabian (Edén Villavicencio) un jeune infirmier homosexuel de l’accompagner. Plus tard, ce sera au tour d’Alejandra de s’adonner au plaisirs dévorants de la bête. Jeune femme frustrée et délaissée par un mari qui refoule ses pulsions homosexuelles, Alejandra, joliment interprétée par Ruth Jazmin Ramos, est en fait la sœur de Fabian…

Étrange, le film d’Amat Escalante l’est indéniablement par son sujet psychanalytique et par sa forme à la frontière du fantastique. Il explore les frustrations d’une société forgée par le christianisme et les schémas traditionnels: virilité pour les hommes, soumission pour les femmes, rejet de l’homosexualité.

Dans cette environnement particulier et riche en symboles, Amat Escalante propose un film sensuel et passionnant. Il s’est entouré d’excellents acteurs et d’une magnifique photo. Quant à la bande-son, elle est un sommet expérimental et entêtant.

Désirs. Plaisirs. Dangers. On succombe au film du cinéaste mexicain.