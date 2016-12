En cette fin d’année 2016, les cinéastes français aiment jouer avec les fantômes: après « A jamais » de Benoît Jacquot, c’est au tour d’Olivier Assayas de confronter son héroïne aux spectres. Maureen (Kristen Stewart) est une jeune américaine qui assiste une célébrité dans son quotidien. Plus précisément, elle s’occupe de sa garde-robes, choisit et essaie pour elles vêtements de soirées et autres accessoires de mode. Cet emploi ne procure pas d’épanouissement à la jeune femme, d’autant plus qu’elle a récemment perdu son frère jumeau Lewis. Elle choisit tout de même de rester en France, le temps de liquider la maison familiale de sa belle-sœur endeuillée. Avec son pouvoir de médium, Maureen va tenter d’entrer en contact avec Lewis dans la grande maison qu’il aimait tant.